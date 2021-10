A Barcellona un murales dedicato a Franco Battiato | merito di Tvboy

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Il celebre street artisttorna a omaggiare i grandi personaggi della musica italiana. Dopo ila Raffaella Carrà a, in seguito alla sua scomparsa avvenuta il 5 luglio 2021, è comparsa sempre nella città spagnola un’opera che raffigura, che si è spento il 18 maggio 2021. Salvatore Benintende (questo il nome dell’artista all’anagrafe) ha deciso di rendere omaggio al suo conterraneo (entrambi, infatti, sono siciliani), con unispirato alla fotografia che faceva da copertina all’album Patriots, del 1980. “Quattro anni fa incontraiin occasione di un suo concerto in Spagna. Di lui mi colpì subito la sua grande curiosità. Le note e le parole delle sue canzoni aprono la mente e sono sempre ...

A Barcellona è comparso un altro murales di Tvboy, questa volta un omaggio a Franco Battiato

dipinti sui muri vivacizzano la via principale del centro, le sue piazzette e le sue ... provenienti da accademie nostrane (Brera e Sassari) e lontane (Vienna, Birmingham,) È tra ...... da sempre contrario alla mercificazione dell'arte, e oltre 30a grandezza naturale per questo evento che ha già conquistato Parigi,e Praga, e mira a offrire ai visitatori la ...Dopo il murale a Barcellona in omaggio a Raffaella Carrà, realizzato da Tvboy dopo la morte della showgirl avvenuta lo scorso 5 luglio, Salvatore Benintende - questo il nome all’anagrafe dello street ...Come documentato dalle foto e video condivisi su Instagram dallo stesso Tvboy, il nuovo murale affisso per le strade di Barcellona dall’artista palermitano è dedicato a Franco Battiato , spentosi lo s ...