1 minuto in Borsa 4 ottobre 2021

(Di lunedì 4 ottobre 2021) (Tele) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con Piazza Affari che si allinea alla cautela che regna in Europa. Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, denaro su Amplifon, che registra un rialzo dell’1,96%. Le più forti vendite si manifestano su STMicroelectronics, che prosegue le contrattazioni a -1,41%.Tra le materie prime, seduta in frazionale ribasso per l’oro, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,68%. Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito e dell’ISM non manifatturiero. Sono previsti sempre domani dall’Unione Europea l’annuncio del PMI composito, e dalla Francia quello della Produzione industriale. Attesa una partenza negativa per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul ...

Advertising

ForexOnlineMeIt : 1 minuto in Borsa 30 settembre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa

Borsa Italiana

Attesa una partenza negativa per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 14.696,5 punti.... ha lasciato per un attimo o qualcheil passeggino incustodito con il bambino dentro. Al ... La donna, fermata e perquisita, aveva un coltello dentro la. Ma altri elementi che potrebbero ...– “Lavorerò come un dannato” per far passare la legge sulle infrastrutture e quella per la spesa sociale. Il presidente ha annunciato che viaggerà nel Paese per rafforzare il sostegno alle sue politic ...Spente le luci della puntata Manuel ha concesso a Lulù qualche minuto di chiacchiere e coccole nel letto prima di lasciare il posto a Montano ...