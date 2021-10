Tra debito e Nadef. Pennisi spiega cosa non torna (Di domenica 3 ottobre 2021) L’ottima analisi di Salvatore Zecchini (pubblicata il primo ottobre su questa testata) della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Nadef) proprio perché riguarda “le ombre” complessive del documento può indurre i lettori a non porre adeguatamente l’attenzione su quello che rischia il problema centrale della gestione della politica economica italiana: il debito della pubblica amministrazione. Credo sia importante, innanzitutto, utilizzare il termine tecnico e non quello giornalistico di debito pubblico che dà l’impressione si tratti di debito del Paese o della Nazione Italia. Infatti, uno dei paradossi italiani è che al debito contratto dalla Pubblica amministrazione (per un terzo sul mercato internazionale) corrisponde una ricchezza finanziaria ed immobiliare privata quasi di pari ... Leggi su formiche (Di domenica 3 ottobre 2021) L’ottima analisi di Salvatore Zecchini (pubblicata il primo ottobre su questa testata) della Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza () proprio perché riguarda “le ombre” complessive del documento può indurre i lettori a non porre adeguatamente l’attenzione su quello che rischia il problema centrale della gestione della politica economica italiana: ildella pubblica amministrazione. Credo sia importante, innanzitutto, utilizzare il termine tecnico e non quello giornalistico dipubblico che dà l’impressione si tratti didel Paese o della Nazione Italia. Infatti, uno dei paradossi italiani è che alcontratto dalla Pubblica amministrazione (per un terzo sul mercato internazionale) corrisponde una ricchezza finanziaria ed immobiliare privata quasi di pari ...

