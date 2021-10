Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin ha dei momenti trash davvero assurdi (Di domenica 3 ottobre 2021) In questi giorni Square Enix ha rilasciato una nuova demo di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, in occasione dell'annuncio della data di uscita del gioco, prevista per la primavera 2022. Questa nuova versione di prova propone nuovi contenuti rispetto a quella resa disponibile questa estate, comprese delle nuove cutscene dei protagonisti. Una in particolare è salita alla ribalta per aver colpito i giocatori, per un motivo abbastanza curioso: nella scena Neon, uno dei membri del party, racconta alcuni dettagli sulla propria storia. Gentilmente, il protagonista Jack reagisce considerandole tutte "stupidaggini" e si allontana: non prima però di aver estratto dalle tasche il suo cellulare (sì, cellulare) e aver avviato la riproduzione di un brano "butt-rock" in stile cover band dei Limp Bizkit. Un ... Leggi su eurogamer (Di domenica 3 ottobre 2021) In questi giorni Square Enix ha rilasciato una nuova demo diof, in occasione dell'annuncio della data di uscita del gioco, prevista per la primavera 2022. Questa nuova versione di prova propone nuovi contenuti rispetto a quella resa disponibile questa estate, comprese delle nuove cutscene dei protagonisti. Una in particolare è salita alla ribalta per aver colpito i giocatori, per un motivo abbastanza curioso: nella scena Neon, uno dei membri del party, racconta alcuni dettagli sulla propria storia. Gentilmente, il protagonista Jack reagisce considerandole tutte "stupidaggini" e si allontana: non prima però di aver estratto dalle tasche il suo cellulare (sì, cellulare) e aver avviato la riproduzione di un brano "butt-rock" in stile cover band dei Limp Bizkit. Un ...

