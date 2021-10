Siparietto Mourinho-Spalletti: “Perderai la prossima. Stai buono, a Napoli abbiamo gli amuleti” (Di domenica 3 ottobre 2021) Siparietto Mourinho-Spalletti in onda a DAZN nel post partita delle sfide di Roma e Napoli: scambio di battute tra i due allenatori. Siparietto MOURNIHO-Spalletti Mourinho e Spalletti, danno vita ad una simpatica scena andata in onda a DAZN nel post partita delle sfide di Roma e Napoli: Mancano ancora diverse settimane a Roma-Napoli, ma la sfida a distanza è già iniziata: tra sorrisi e complimenti diretti. Nel post-gara delle sfide dei giallorossi contro l’Empoli e degli azzurri contro la Fiorentina, José Mourinho e Luciano Spalletti hanno dato vita a un Siparietto molto divertente. I due allenatori, intervenuti a DAZN,si sono salutati ai microfoni, parlando del ... Leggi su napolipiu (Di domenica 3 ottobre 2021)in onda a DAZN nel post partita delle sfide di Roma e: scambio di battute tra i due allenatori.MOURNIHO-, danno vita ad una simpatica scena andata in onda a DAZN nel post partita delle sfide di Roma e: Mancano ancora diverse settimane a Roma-, ma la sfida a distanza è già iniziata: tra sorrisi e complimenti diretti. Nel post-gara delle sfide dei giallorossi contro l’Empoli e degli azzurri contro la Fiorentina, Josée Lucianohanno dato vita a unmolto divertente. I due allenatori, intervenuti a DAZN,si sono salutati ai microfoni, parlando del ...

