Sampdoria-Udinese | Serie A | probabili formazioni e diretta TV

(Di domenica 3 ottobre 2021) Questo pomeriggio alle 14, allo stadio Luigi Ferraris, laospita l’nella gara valida per la settima giornata diA. I padroni di casa proveranno ad agganciare e superare gli ospiti, che invece vogliono rimanere sulla scia delle grandi. Le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento dellaLasi presenta alla sfida reduce dalla sconfitta patita contro la Juventus per 3-2, in una gara in cui i blucerchiati hanno dimostrato di poter tenere testa a tutti. Dopo il vantaggio di Dybala e il raddoppio di Bonucci su calcio di rigore è arrivato il gol di Yoshida al 44?. Nella ripresa poi la rete di Locatelli ha congelato il risultato, fino al gol di Candreva ...

occhio_notizie : Interessante sfida tra Sampdoria e Udinese. Le probabili formazioni e dove vederla. #SerieA #Sampdoria #Udinese - TMWSampdoria : Udinese, Udogie: 'Con la Sampdoria è fondamentale ottenere punti' - ItalianoCalcio : 6 Serie A games today: ?? | Bologna-Lazio ?? | Verona-Spezia ?? | Sampdoria-Udinese ?? | Fiorentina-Napoli ?? | Ro… - SerieA_2021 : Jornada 7 ?Sampdoria - Udinese ?15:00 ???Luigi Ferraris ???Daniele Orsato #SerieA - SampNews24 : #SampdoriaUdinese per pochi intimi: il dato sui biglietti venduti -

Ore 15: Verona - Spezia e. Alle 18 il big match di giornata tra Fiorentina e Napoli, impegno difficile per Spalletti primo in classifica, il quale troverà una viola in corsa e ...Lasta recuperando Gabbiadini che tornerà disponibile dopo la sosta, mentre l'perde il difensore Perez. Fischio d'inizio alle 15.(4 - 4 - 2) : Audero; Bereszynski, ...La Sampdoria ospita l'Udinese di Gotti, che rischia la panchina in caso di sconfitta: D'Aversa vara il turnover e rilancia Augello, il tecnico friulano lascia Udogie in panchina ..."Abbiamo affrontato questa settimana di lavoro, dopo i tre ko consecutivi, con molto dispiacere per non essere riusciti a raccogliere punti, però abbiamo lavorato con grande intensità e lucidità in vi ...