Piccolo segnale ai palestinesi: gli Usa riapriranno il consolato a Gerusalemme est (Di domenica 3 ottobre 2021) Un Piccolo segnale di buona volontà dopo gli eccessi di Trump che hanno relegato la Palestina ai margini. Tra alcune settimane gli Stati Uniti dovrebbe riaprire il loro consolato a Gerusalemme Est, ... Leggi su globalist (Di domenica 3 ottobre 2021) Undi buona volontà dopo gli eccessi di Trump che hanno relegato la Palestina ai margini. Tra alcune settimane gli Stati Uniti dovrebbe riaprire il loroEst, ...

Advertising

zazoomblog : Piccolo segnale ai palestinesi: gli Usa riapriranno il consolato a Gerusalemme est - #Piccolo #segnale… - globalistIT : Ci vuole ben altro, ma almeno questo #Palestina #Israele #pace - Martina95190659 : @OfficialTozzi Intanto dovremo buttare chissà quanti televisori per adeguarci al nuovo segnale..solo tanto bla bla,… - Segnale_Orario : @dianacalibana Si, la mia speranza è che vivendo in un piccolo centro (anche se vicino a Torino) la bomba non defla… - folfra : @marcoz984 Ok, ma ognuno cominci nel suo piccolo a dare un segnale. Non serve? Può essere, ma è un inizio. E comunq… -