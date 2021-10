Mario Draghi vota a Roma | il momento dell' inserimento della scheda nell' urna

(Di domenica 3 ottobre 2021) Anche il presidente del Consigliosi e' recato alle urne perre per il prossimo sindaco di. Il premier hato al liceo Mamelia Capitale.

Agenzia ANSA

Il premiervota nel liceo Mameli, nella zona Parioli di Roma. Sempre in città la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, alla sua ...Intanto a Roma Capitale, al liceo Goffredo Mameli, nel primo pomeriggio, ha espresso la sua preferenza il Presidente del Consiglio. Nonostante l'assedio dei giornalisti, non ha ...