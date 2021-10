La Meloni ai giornalisti parlando di Lobby Nera: «Voi la morale non potete farla a nessuno» (Di domenica 3 ottobre 2021) «Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato scientificamente, a tavolino. Non da Fanpage ma da un intero circuito, da un intero circo se vogliamo.», comincia Giorgia Meloni nel video che ha condiviso su Facebook nella mattina delle elezioni comunali 2021. Afferma che quei dieci minuti di video dell’inchiesta Lobby Nera sono stati «tagliati e cuciti arbitrariamente, piazzati in prima serata a due giorni dalla elezioni in modo che finissero sui giornali a due giorni dalla elezioni». Giorgia Meloni su Lobby Nera e sul giornalismo italiano è netta e fa accuse gravi – a Fanpage e a Formigli per aver trasmesso il servizio in prima serata su La7 a Piazzapulita – costruendo la storia secondo il suo punto di vista. LEGGI ANCHE >>> L’asse Piazzapulita-Fanpage e il ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 3 ottobre 2021) «Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato scientificamente, a tavolino. Non da Fanpage ma da un intero circuito, da un intero circo se vogliamo.», comincia Giorgianel video che ha condiviso su Facebook nella mattina delle elezioni comunali 2021. Afferma che quei dieci minuti di video dell’inchiestasono stati «tagliati e cuciti arbitrariamente, piazzati in prima serata a due giorni dalla elezioni in modo che finissero sui giornali a due giorni dalla elezioni». Giorgiasue sul giornalismo italiano è netta e fa accuse gravi – a Fanpage e a Formigli per aver trasmesso il servizio in prima serata su La7 a Piazzapulita – costruendo la storia secondo il suo punto di vista. LEGGI ANCHE >>> L’asse Piazzapulita-Fanpage e il ...

