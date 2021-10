Advertising

giul91 : RT @giannattasius: Nel post partita di #FiorentinaNapoli, il dg della @acffiorentina Barone è andato a chiedere scusa a #Koulibaly ed al @s… - erosazzurro : Sempre la stessa storia quando le prendono escono con i cori e gli insulti razzisti, che poveretti che sono, siamo… - Paolo1926_ : RT @ParticipioPart: Vergogna a Firenze! Insulti razzisti a Osimhen, Anguissa e Koulibaly: 'Hai detto scimmia? Vieni qui!' Non verrà mai #K… - cifra73 : RT @ParticipioPart: Vergogna a Firenze! Insulti razzisti a Osimhen, Anguissa e Koulibaly: 'Hai detto scimmia? Vieni qui!' Non verrà mai #K… - giannattasius : Nel post partita di #FiorentinaNapoli, il dg della @acffiorentina Barone è andato a chiedere scusa a #Koulibaly ed… -

Una vergogna che si ripete. Se succede a Firenze, la culla della cultura italiana, allora significa che ci sono davvero poche speranze di cambiare la testa di persone che sono davvero piccole piccole. ...Durante Fiorentina - Napoli, i tifosi viola sarebbero stati artefici dicontro alcuni giocatori partenopei. Durante la gara tra Fiorentina e Napoli sarebbe avvenuto un ennesimo episodio di razzismo. Come riporta DAZN i tifosi viola avrebbero insultato ...Napoli: insulti razzisti per Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Un episodio che andrebbe censurabile ma che invece, per dovere di cronaca, va riportato. Alla fine del match, come acce ...Dopo il fischio finale di Fiorentina-Napoli, i tre giocatori di colore della squadra di Luciano Spalletti Anguissa, Osimhen e Koulibaly sono finiti ...