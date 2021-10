Il Napoli è una macchina da guerra, settima vittoria consecutiva. La Roma supera l’Empoli e dimentica il derby (Di domenica 3 ottobre 2021) Gol e tante emozioni. Le partite delle 18 valide per la settima giornata del campionato di Serie A sono state bellissime. La Roma riscatta la sconfitta nel derby e ha avuto la meglio dell’Empoli, la squadra di Mourinho ha messo in mostra la maggiore qualità. La sfida si sblocca nel primo tempo, il marcatore è come al solito Pellegrini, il centrocampista si conferma uno dei migliori del campionato. La compagine di Andreazzoli non ha la forza di reagire e Mkhitaryan chiude i conti. Finisce 2-0. Il Napoli conquista la settima vittoria consecutiva ed è una candidata per la vittoria dello scudetto. Colpo contro la Fiorentina, una squadra molto forte ed in grado di togliersi tante soddisfazioni. I viola passano in vantaggio con Martinez ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 3 ottobre 2021) Gol e tante emozioni. Le partite delle 18 valide per lagiornata del campionato di Serie A sono state bellissime. Lariscatta la sconfitta nele ha avuto la meglio del, la squadra di Mourinho ha messo in mostra la maggiore qualità. La sfida si sblocca nel primo tempo, il marcatore è come al solito Pellegrini, il centrocampista si conferma uno dei migliori del campionato. La compagine di Andreazzoli non ha la forza di reagire e Mkhitaryan chiude i conti. Finisce 2-0. Ilconquista laed è una candidata per ladello scudetto. Colpo contro la Fiorentina, una squadra molto forte ed in grado di togliersi tante soddisfazioni. I viola passano in vantaggio con Martinez ...

