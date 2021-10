Giroud non convocato per Atalanta-Milan: la lista di Pioli (Di domenica 3 ottobre 2021) Atalanta Milan: il tecnico rossonero ha stilato i convocati che partiranno per la trasferta di Bergamo. L’elenco Stefano Pioli ha stilato l’elenco dei convocati in vista della gara contro l’Atalanta. Torna Kjaer, prima convocazione per Messias, non ci sarà invece Giroud. Ecco la lista completa. PORTIERI Jungdal, Maignan, T?t?ru?anu. DIFENSORI Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI El Hilali, Leão, Maldini, Pellegri, Rebi?. I DETTAGLI SU MilanNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021): il tecnico rossonero ha stilato i convocati che partiranno per la trasferta di Bergamo. L’elenco Stefanoha stilato l’elenco dei convocati in vista della gara contro l’. Torna Kjaer, prima convocazione per Messias, non ci sarà invece. Ecco lacompleta. PORTIERI Jungdal, Maignan, T?t?ru?anu. DIFENSORI Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori. CENTROCAMPISTI Bennacer, Castillejo, Díaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali. ATTACCANTI El Hilali, Leão, Maldini, Pellegri, Rebi?. I DETTAGLI SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

