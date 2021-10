Francesca Neri dopo la malattia | “Claudio Amendola c’è sempre stato | è un uomo meraviglioso”

(Di domenica 3 ottobre 2021) L’attrice racconta a Silvia Toffanin i momenti più bui degli ultimi anni, lontani dalla scena, quelli in cui per colpa dellaha sfiorato l’idea del suicidio. “Non ho mai avuto paura del la sofferenza, ma il dolore fisico costante mi ha fatto perdere il controllo e il contatto con la realtà”. Al suo fianco c’è: “Ha detto che il suo compito era starmi vicino, ma non era scontato”. L'articolo proviene da City Roma News.

Non soltanto perché in studio ci sarà la splendida, ma anche, per la prima volta in assoluto, ci sarà un personaggio amatissimo della televisione italiana. Di chi parliamo? Scopriamo ...... Manuele Oltremonte, Mariangela D'Ortona, Mara Scafetta, Maria Elena Dalù, Alberto, Lucia ... Angela Cannizzaro, Maurizio Cuccheri, Antonella D'Antuono, Simona D'Ercole,Del Villano, ...Anticipazioni “Verissimo”, puntata di domenica 3 ottobre 2021. Quali storie sentiremo e quali personaggi vedremo nel salotto di Silvia ...Verissimo andrà in onda anche Domenica 3 Ottobre, ma sapete quali sono le sue anticipazioni? Per la prima volta, ci sarà anche lui.