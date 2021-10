Advertising

ansa_marche : Covid: Marche, 66 positivi, ricoveri scendono a 58 - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Covid: Marche, 66 positivi, ricoveri scendono a 58 Nessun decesso, tasso di incidenza 30,43 su… - ItaSottoSopra : RT @Lucagrossi66: Nelle Marche dal 8/9/21 al 2/10/21 ci sono stati 26 decessi targati Covid. Di questi 26, 10 sono avvenuti nella RSA di Ca… - vivereurbino : Report Covid Marche, 66 nuovi positivi, continua il calo dei ricoveri (-7), ma non in terapia intensiva (+1)… - atimo13 : RT @Lucagrossi66: Nelle Marche dal 8/9/21 al 2/10/21 ci sono stati 26 decessi targati Covid. Di questi 26, 10 sono avvenuti nella RSA di Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marche

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle66 nuovi casi di '- 19', il 3,4% rispetto ai 1.921 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il ...Sono 66 i positivi alrilevati nell'ultima giornata nelle, dove prosegue il calo dei ricoveri, arrivati a 58 ( - 7 su ieri), di cui 19 (+1) in terapia intensiva, 16 ( - 4) in semi intensiva, 23 ( - 4) in aree ...Sono 66 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, dove prosegue il calo dei ricoveri, arrivati a 58 (-7 su ieri), di cui 19 (+1) in terapia intensiva, 16 (-4) in semi intensiva, ...ROMA – All’indomani della circolare del ministero della Salute che ha dato il via libera alla co-somministrazione nella stessa seduta vaccinale del vaccino anti-Covid e di quello antinfluenzale, i med ...