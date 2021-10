Covid | BioNTech | Probabile un aggiornamento del vaccino il prossimo anno

Advertising

Corriere : ?? Ugur Sahin afferma che è molto probabile che il virus muti ed è possibile che una nuova variante in futuro possa… - Corriere : Il capo di BioNTech prevede la necessità di vaccini Covid aggiornati - Masssimilianoo : Il capo di BioNTech afferma che è molto probabile che il virus muti ed è possibile che una nuova variante possa eva… - IliaVerrocchi : Vaccino Covid, ;ad di BioNTech prevede la necessità di aggiornare la formulazione @corriere - TeoloMassimo : RT @Corriere: Il capo di BioNTech prevede la necessità di vaccini Covid aggiornati -

Ultime Notizie dalla rete : Covid BioNTech

Una nuova formulazione del vaccino anti -potrebbe essere necessaria l'anno prossimo per proteggere dalle mutazioni del virus. Lo afferma l'amministratore delegato di, Ugur Sahin, in un'intervista al 'Financial Times'. Quest'...E sempre sulla terza dose anti -, è prevista per lunedì 4 ottobre una riunione dell'Agenzia ... A questo sta lavorando ad esempio l'azienda. Una 'nuova formulazione del vaccino potrebbe ...E sempre sulla terza dose anti-Covid, è prevista per lunedì 4 ottobre ... A questo sta lavorando ad esempio l’azienda BioNTech. Una “nuova formulazione del vaccino potrebbe essere necessaria ...Una nuova formulazione del vaccino contro il Covid potrebbe essere necessaria il prossimo anno per proteggere dalle mutazioni del virus. Lo afferma ...