Atalanta-Milan, i convocati: fuori un big! (Di domenica 3 ottobre 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha diramato la lista dei convocati per il big match di questa sera al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Convocato Messias, assente invece Giroud. Milan Giroud infortunio Portieri: Jungdal, Maignan, Tatarusanu. Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Diaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: El Hilali, Leao, Maldini, Pellegri, Rebic. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 3 ottobre 2021) Stefano Pioli, tecnico del, ha diramato la lista deiper il big match di questa sera al Gewiss Stadium contro l’. Convocato Messias, assente invece Giroud.Giroud infortunio Portieri: Jungdal, Maignan, Tatarusanu. Difensori: Ballo-Touré, Calabria, Conti, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjaer, Romagnoli, Tomori. Centrocampisti: Bennacer, Castillejo, Diaz, Kessie, Messias, Saelemaekers, Tonali. Attaccanti: El Hilali, Leao, Maldini, Pellegri, Rebic. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Atalanta, problemi fisici per Toloi e Demiral: domani verranno valutati in vista del Milan - DiMarzio : #Milan, ancora problemi al ginocchio per #Florenzi. Salterà la gara con l'@Atalanta_BC e non andrà in nazionale - pisto_gol : Dopo 6gg l’Inter, che nello scorso campionato aveva la miglior difesa, è 5^ per gol subiti (7) dietro Napoli Milan… - Jack91x : RT @DiMarzio: #SerieA | #Milan, problemi fisici per #Giroud: salta l'#Atalanta - EM1998_ : RT @DiMarzio: #SerieA | #Milan, problemi fisici per #Giroud: salta l'#Atalanta -