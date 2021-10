Atalanta | de Roon | «Siamo partiti male Ilicic deve perdere 2 chili»

(Di domenica 3 ottobre 2021) Marten de, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Milan Marten de, centrocampista dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE – «. Quando prendi gol dopo 30 secondi la partita cambia. Abbiamo provato ad attaccare per recuperare ma abbiamo dovuto anche concedere spazi. Nella ripresa ci abbiamo provato ancora maprima stati puniti e poistati poco concreti». REAZIONE – «Il secondo gol ci ha complicatodettamente la partita. Dopo l’1-0 abbiamo creato occasioni ma nonriusciti a trovare il gol. Se non concretizzi poi fai ...

La reazione della Dea è veemente, arrivano le occasioni di De Roon e Zapata, il Milan non arretra ... Ripresa, Gasperini cambia tutto inserendo Muriel, Ilicic e Koopmeiners per un'Atalanta super ... Segna comunque su rigore, glaciale, e confezione l'assist che per 1' fa sognare l'Atalanta... con de Roon arretrato. La scelta è un azzardo ma risveglia la Dea, lancia Pasalic per tentare il tutto ... "La partenza del Milan ha complicato la partita, prendere gol dopo trenta secondi è difficile. Hanno giocatori veloci che ci hanno fatto soffrire. Nel secondo tempo ci abbiamo provato ma siamo stati poco concreti." De Roon, calciatore dell'Atalanta, ha commentato la sconfitura rimediata contro il Milan ai microfoni di DAZN.