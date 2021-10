Volley | Conegliano vince la Supercoppa femminile 2021 | Novara battuta 3-1

Leggi su sportface

(Di sabato 2 ottobre 2021) Imocoladi: Igor Gorgonzola3-1 (23-25, 29-27, 25-15, 26-24). Le azzurre di Lavarini iniziano bene, mettendo in difficoltà le Pantere. La formazione gialloblù però cresce di colpi e va a prendersi la quartaconsecutiva, la quinta in sei anni, allungando anche a 65 la striscia di successi consecutivi., con la neo arrivata Karakurt, ha comunque dimostrato di essere pronta a mettere i bastoni fra le ruote alle campionesse di. Di seguito la cronaca del match. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA LA PARTITA – Karakurt si mette subito in mostra firmando il primo punto piemontese (1-0) e un ottimo turno al servizio (3-6). ...