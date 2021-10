Tre alpinisti bloccati sul Monte Bianco a 4.700 metri di quota: 'Uno è in ipotermia' (Di sabato 2 ottobre 2021) Tre alpinisti sono bloccati sulla via dell'Innominata, a 4.700 metri di quota sul Monte Bianco. Uno di loro è in ipotermia. La quota a cui si trovano, e il tipo di via sulla quale stanno salendo gli ... Leggi su leggo (Di sabato 2 ottobre 2021) Tresonosulla via dell'Innominata, a 4.700disul. Uno di loro è in. Laa cui si trovano, e il tipo di via sulla quale stanno salendo gli ...

