Torino | Juric | «Juventus dominata Paghiamo alcuni errori»

(Di sabato 2 ottobre 2021) Ivan, allenatore del, ha parlato al termine del match perso contro la: le sue dichiarazioni Ivan, allenatore del, ha parlato al termine del match perso contro la. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN. «Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, con qualità potevamo fare male alla Juve. Nel secondo tempo loro hanno accelerato, ho dovuto adattare dei ragazzi come Lukic e alla fine lo paghi un po’. Per lunghi tratti è stata una partita ottima. Secondo me ci mancano un po’ di conoscenze del gioco, nel primo tempo abbiamo dominato, nel secondo tempo dovevamo andare più sulla destra, dove avevano messo Bernardeschi. Ci siamo chiusi. Possiamo fare di più in queste situazione, non abbiamo tanto tempo per lavorare. Abbiamo fatto fatica per ...

Advertising

GoalItalia : Ivan Juric si prepara al suo primo derby di Torino ???????? L'allenatore dei granata infiamma la vigilia ???? - Gazzetta_it : Chiamparino: 'Con Juric riecco il cuore granata, è tornata la carica da vecchio Toro' #TorinoJuventus - AndreaAime11 : RT @forumJuventus: Cc: Ivan Juric Oggetto: Com'è Torino #DerbyDellaMole #ToroJuve - alex63roy : RT @forumJuventus: Cc: Ivan Juric Oggetto: Com'è Torino #DerbyDellaMole #ToroJuve - Geppett54825079 : @lapoelkann_ Torino È bianconera, nonostante quello che dice #Juric #ToroJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juric

I cambi diE se Allegri è il trionfatore della sfida, distupisce la decisione di ...- Juve, primo tempo Nel primo tempo, dunque, si registra un predominio granata che staziona ......che appare più in difficoltà. Viene contenuto molto bene dalla coppia di difensori centrali della Juventus e non riesce quasi mai a vedere il pallone. (Dal 32' s.t. Baselli: sv ) All.5 :...Prima stracittadina amara per Juric, che regge per 86 minuti ma senza punte resta disarmato contro i bianconeri più vivace e imprevedibili in attacco ...E' l'ex centrocampista del Sassuolo l'uomo derby: il suo gol all'86' lancia la Signora, che per la prima volta in questo campionato non subisce reti ...