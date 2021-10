Sassuolo-Inter 1-2, rimonta nerazzurra e secondo posto a -1 dal Napoli (Di sabato 2 ottobre 2021) Si conclude 1-2 l'anticipo serale tra Sassuolo e Inter. La partita, equilibrata e giocata su ritmi altissimi, ha vissuto continui capovolgimenti di fronte. Le due squadre hanno avuto a proprio favore l'inerzia della gara in un'alternanza continua. Il rigore concesso al Sassuolo e trasformato da Berardi al '22 ha dato forza e convinzione ai neroverdi, che hanno dominato la gara fino al '58 minuto. Con l'ingresso di Dzeko, infatti, l'Inter ha subito trovato il gol del pareggio e soprattutto ha preso in mano le redini della gara. Il rigore trasformato da Lautaro al '78 ha completato la rimonta. L'Inter torna quindi al secondo posto in solitaria, in attesa della prova del Milan, a -1 dal Napoli. Il Sassuolo invece ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 ottobre 2021) Si conclude 1-2 l'anticipo serale tra. La partita, equilibrata e giocata su ritmi altissimi, ha vissuto continui capovolgimenti di fronte. Le due squadre hanno avuto a proprio favore l'inerzia della gara in un'alternanza continua. Il rigore concesso ale trasformato da Berardi al '22 ha dato forza e convinzione ai neroverdi, che hanno dominato la gara fino al '58 minuto. Con l'ingresso di Dzeko, infatti, l'ha subito trovato il gol del pareggio e soprattutto ha preso in mano le redini della gara. Il rigore trasformato da Lautaro al '78 ha completato la. L'torna quindi alin solitaria, in attesa della prova del Milan, a -1 dal. Ilinvece ...

Advertising

Inter : ? | SVANTAGGIO 22' - Rigore per il Sassuolo: Berardi trasforma dal dischetto #SassuoloInter 1?-0? - MatteoBarzaghi : Sassuolo-Inter con una novità. Correa dal primo minuto con Lautaro. Dzeko parte dalla panchina. @SkySport #SassuoloInter - Inter : ?? | CURIOSITÀ ?? Lo sapevi che con nove reti, la coppia @EdDzeko-#Lautaro è stata la più prolifica in queste 6 gior… - seriuled : @PresMoratti mettiamola così, handanovic andava espulso, il rigore per l'inter non c'era, pairetto scarso... sassuo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Sassuolo-Inter 1-2, Dzeko e Lautaro firmano la vittoria nerazzurra -