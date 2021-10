Premier League di karate, gli azzurri conquistano 4 finali: Semeraro per l’oro (Di sabato 2 ottobre 2021) Mosca – Torna la Nazionale italiana di karate in gara. In Premier League in svolgimento a Mosca, nella competizione post Olimpiadi, gli azzurri conquistano tre finali per il primo posto e una gara per il bronzo. Silvia Semeraro gareggerà per l’oro nel kumite dei 68 chilogrammi, mentre le squadre di kata maschile e femminile sfideranno gli avversari per il primo gradino di Mosca. Le donne azzurre sul tatami saranno Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti, mentre gli uomini saranno condotti da Mattia Busato, insieme a Gianluca Gallo e Alessandro Iodice. Angelo Crescenzo darà il meglio per conquistare la medaglia del terzo posto nel kumite dei 60 kg. (foto@fijlkam) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 2 ottobre 2021) Mosca – Torna la Nazionale italiana diin gara. Inin svolgimento a Mosca, nella competizione post Olimpiadi, glitreper il primo posto e una gara per il bronzo. Silviagareggerà pernel kumite dei 68 chilogrammi, mentre le squadre di kata maschile e femminile sfideranno gli avversari per il primo gradino di Mosca. Le donne azzurre sul tatami saranno Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti, mentre gli uomini saranno condotti da Mattia Busato, insieme a Gianluca Gallo e Alessandro Iodice. Angelo Crescenzo darà il meglio per conquistare la medaglia del terzo posto nel kumite dei 60 kg. (foto@fijlkam) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui ...

Advertising

SkySport : MANCHESTER UNITED-EVERTON 1-1 Risultato finale ? ? #Martial (43') ? #Townsend (65') ? ???? Premier League - 7^ Giorna… - iMar8k : 4K #Wallpapers ?? •??Premier League •??Manchester United #MUNEVE •??Cristiano & Pogba???? - OA_Sport : #Karate, Premier League Mosca 2021: Silvia #Semeraro e la squadra femminile di kata combatteranno per l’oro - blogdoesporte1 : Manchester United e Everton empatam em 1 a 1 pela Premier League! . . #manchesterunited #everton #premierleague… - FedeChiesw : Chiesa e Vinicius sono i migliori giovani del mondo, ma nessuno parla perché non giocano in premier league -