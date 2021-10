Inter, Inzaghi: “Nonostante la stanchezza noi lucidi e reagito bene” (Di sabato 2 ottobre 2021) Le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo in rimonta contro il Sassuolo nell'anticipo della 7^ giornata di Serie A Leggi su itasportpress (Di sabato 2 ottobre 2021) Le parole del tecnico nerazzurro dopo il successo in rimonta contro il Sassuolo nell'anticipo della 7^ giornata di Serie A

Advertising

Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 11 titolari scelti da Simone Inzaghi per #SassuoloInter ?? #FORZAINTER ???? Powered by… - Inter : ? | CONVOCATI Ecco la lista dei 24 nerazzurri a disposizione di Simone Inzaghi ?? - Inter : Torna il campionato: ascoltiamo le parole di mister Inzaghi in vista di #SassuoloInter - FootballAndDre1 : @mckillbill @ncorrasco @Milestemplaris @Mucio80 @Lor_bert Sono confuso.. Ahhaha C'è qualcosa che non va a cc..ma si… - SStefano93 : L’Inter di Inzaghi pressa alto, attacca con tanti uomini e difende uno contro uno. L’Inter di Conte stava bassa, ch… -