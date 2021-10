Gianna Nannini | le dita amputate e la storia dell' incidente | Un urlo terribile

(Di sabato 2 ottobre 2021), durante un'intervista del Corriere, ha parlatoche le costò due, avvenuto all'internoa sua pasticceria di famiglia., durante un'intervista recentemente pubblicata sul Corrierea Sera, ha parlato di molti aspettia sua vita mai rivelati finora, aprendosi anche a proposito di une sue: "Cacciai un, la voce roca mi è venuta allora". "A 5 anni scappai. Nessuno se ne accorse: erano tutti a lavorare in pasticceria. Cominciai bambina a decorare le torte. A 17 anni presi servizio come operaia: ...

Advertising

Ghi_sola : #arena607080 Gianna Nannini adoro - neveaiosa : Ma quant’e’ bella oh marinaio di Gianna Nannini! - ANNAQuercia : piccoli particolari gianna nannini - ANNAQuercia : gianna nannini quasi quasi rimango - ANNAQuercia : la differenza Gianna Nannini testo -

Ultime Notizie dalla rete : Gianna Nannini

l a conosciamo tutti per essere una nota cantante italiana, la quale in tutti questi anni ha ottenuto un successo davvero strepitoso. Di lei sappiamo tanto da un punto di vista ...Questi gli ospiti che si esibiranno nel corso della serata: Village PeopleRaf Sabrina Salerno Patty Pravo Opus Roberto Vecchioni Donatella Rettore Tony Hadley Peppino Di Capri Gazebo ...Gianna Nannini, durante un'intervista del Corriere, ha parlato dell'incidente che le costò due dita, avvenuto all'interno della sua pasticceria di famiglia. Gianna Nannini, durante un'intervista recen ...Arena Suzuki ’60, ’70, ’80: gli ospiti (cast) della seconda puntata dello show con Amadeus in onda su Rai 1 il 2 ottobre 2021 alle ore 21,25 ...