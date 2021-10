Auto si cappotta e si schianta contro un altro veicolo | un morto e quattro feriti

(Di sabato 2 ottobre 2021) Un ragazzo èe tutti gli altri occupanti di due veicoli sono rimastiin seguito ad un drammatico schianto avvenuto in provincia di Lucca Terribile incidente stradale con un bilancio drammatico, quello avvenuto in Toscana alle prime luci dell’alba. Uno schianto tra due veicoli avvenuto dopo che una delle duecoinvolte nel L'articolo NewNotizie.it.

Uno schianto tra due veicoli avvenuto dopo che una delle due auto coinvolte nel sinistro, a bordo della quale c'erano due ragazzi, si è cappottata. Il secondo mezzo stava arrivando dalla direzione opposta. Il giovane era a bordo dell'auto cappottata ed è morto nell'incidente. L'altro occupante ha riportato la frattura del femore. C'erano tre giovani sull'altra auto: sono rimasti tutti feriti. L'auto sulla quale viaggiava insieme a un altro ragazzo si è cappottata finendo prima contro un albero per poi schiantarsi contro un'altra vettura che che sopraggiungeva in senso contrario. Incidente mortale stamani alle 5.30 sulla via Sarzanese nel territorio di Pietrasanta (Lucca) dove un'auto con due giovani si è cappottata ed è finita contro un'altra che sopraggiungeva in senso contrario.