«X Factor 2021» | ora si fa sul serio

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il clima della terza e ultima puntata delle Audizioni di X Factor 2021 è più o meno lo stesso dell'ultimo giorno di scuola: compagnone, divertente, spensierato ma, allo stesso tempo, carico di un velo sottilissimo di malinconia. A differenza delle passate edizioni, a questo giro i giudici hanno raggiunto un'armonia difficilmente replicabile: oltre a capirsi al volo, sono anche in grado di individuare subito le peculiarità dei concorrenti in grado di alzare l'asticella in maniera portentosa, muovendosi tra l'originalità e la tradizione, la timidezza e la voglia di abbattere muri che, fino a quel momento, parevano insormontabili.

Ultima possibilità per arrivare sul palco di X. Come dice il conduttore , 'l'ultima volta che i giudici andranno d'accordo'. Perché questa terza serata di appuntamenti dedicato alle audizioni della nuova stagione del talent targato ...«È tutto bianco il mio gatto Gustavo, è tutto nero il divano nel salotto. Sale Gustavo e Gustavo è meno bianco»: Edoardo Borghini ha portato un po' di sana follia (e una filastrocca quasi ipnotica) su ...Nonostante un "no" si guadagna il pass per la fase successiva. di Giacomo Niccolini. Mediagallery. Ancora un livornese sul palco delle audizioni di X Factor.