Via Casilina, gravi carenze igienico sanitarie e spaccio di droga all’interno di un Bar: la Polizia lo chiude (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, chiuso un bar sulla Casilina. Nell’ambito dei controlli strettamente amministrativi svolti dalla Polizia è stata segnalata la verifica ad un bar lungo la via Casilina che, per gravi carenze igienico-sanitarie, è stato sanzionato per circa 3.500 euro. E’ stato inoltre eseguito un provvedimento di sospensione temporanea della licenza ex art 100 TULPS (Testo Unico Leggi di P.S.): nello specifico, il Questore di Roma ha adottato un provvedimento per 20 giorni di sospensione dopo che il titolare ed altre 3 persone, durante un’operazione di PG portata avanti sempre dagli investigatori del VI Distretto, sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, nello specifico marijuana, trovata anche all’interno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, chiuso un bar sulla. Nell’ambito dei controlli strettamente amministrativi svolti dallaè stata segnalata la verifica ad un bar lungo la viache, per, è stato sanzionato per circa 3.500 euro. E’ stato inoltre eseguito un provvedimento di sospensione temporanea della licenza ex art 100 TULPS (Testo Unico Leggi di P.S.): nello specifico, il Questore di Roma ha adottato un provvedimento per 20 giorni di sospensione dopo che il titolare ed altre 3 persone, durante un’operazione di PG portata avanti sempre dagli investigatori del VI Distretto, sono state arrestate per detenzione ai fini didi sostanze stupefacente, nello specifico marijuana, trovata anche...

