Tutte le verità che il giornale di Belpietro non dice sulle cure domiciliari (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ancora una volta la verità mette sotto accusa le linee guida del ministero della Salute per le cure domiciliari del Covid. Stavolta lo spunto riguarda uno studio dell’Università di Pavia secondo il quale l’uso di tachipirina aumenterebbe il “rischio di evoluzione negativa” del Covid. Con il consueto stile che lo contraddistingue, il quotidiano titola: “La cura Speranza fa morti”. In sostanza si finge di non sapere che le linee guida del ministero della Salute, aggiornate con la circolare del 26 aprile 2021, vadano ben oltre il solito slogan su “tachipirina e vigile attesa” strumentalmente utilizzato. C’è ancora la tachipirina nelle linee guida ministeriali? Sì, e si invitano medici di famiglia e pediatri a utilizzare “un trattamento di tipo sintomatico con paracetamolo o Fans in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, a meno ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ancora una volta lamette sotto accusa le linee guida del ministero della Salute per ledel Covid. Stavolta lo spunto riguarda uno studio dell’Università di Pavia secondo il quale l’uso di tachipirina aumenterebbe il “rischio di evoluzione negativa” del Covid. Con il consueto stile che lo contraddistingue, il quotidiano titola: “La cura Speranza fa morti”. In sostanza si finge di non sapere che le linee guida del ministero della Salute, aggiornate con la circolare del 26 aprile 2021, vadano ben oltre il solito slogan su “tachipirina e vigile attesa” strumentalmente utilizzato. C’è ancora la tachipirina nelle linee guida ministeriali? Sì, e si invitano medici di famiglia e pediatri a utilizzare “un trattamento di tipo sintomatico con paracetamolo o Fans in caso di febbre o dolori articolari o muscolari, a meno ...

