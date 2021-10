Simone Dimitry Stucchi | il 22enne ucciso a coltellate in una rissa tra gruppi rivali nel Milanese

Leggi su open.online

(Di venerdì 1 ottobre 2021)è morto mercoledì notte dopo unatra duedi giovani a causa delle ferite riportate durante unaavvenuta per strada a Pessano con Bornago, nel. Lo scontro ha visto protagonisti una ventina di giovani, inclusi minorenni e tutti principalmente incensurati, muniti di mazze di legno, sampietrini, bottiglie e coltelli., 22 anni, è stato ferito mortalmente da una delleche ha raggiunto fatalmente il suo cuore inferta da un giovane del gruppo rivale. Un altro ragazzo di 16 anni è stato ferito invece da una pietra lanciata sulla sua testa, ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale di Melzo. Non è in pericolo di vita. Sullo sfondo, unatra ...