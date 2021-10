Roma: Gualtieri, 'ampia riforma governance, macchina amministrativa va rilanciata' (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott. (Adnkronos) - "Alla vigilia delle elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai dipendenti dell'Amministrazione Capitolina che in questi giorni sono al lavoro, con impegno, dedizione e professionalità, per garantire lo svolgimento ordinato ed efficiente delle operazioni di voto". Lo scrive Roberto Gualtieri su Fb. "Occasioni come questa ricordano a tutti l'importanza della macchina amministrativa e del suo ruolo nella vita dei cittadini. Un tema che sarà fondamentale anche per affrontare con successo le tre tappe del Pnrr, del Giubileo e della candidatura ad Expo 2030. Roma può vincere queste sfide se torna a realizzare progetti ambiziosi e se rimette finalmente al centro il rilancio della macchina amministrativa della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021), 1 ott. (Adnkronos) - "Alla vigilia delle elezioni Comunali del 3 e 4 ottobre voglio rivolgere un sentito ringraziamento ai dipendenti dell'Amministrazione Capitolina che in questi giorni sono al lavoro, con impegno, dedizione e professionalità, per garantire lo svolgimento ordinato ed efficiente delle operazioni di voto". Lo scrive Robertosu Fb. "Occasioni come questa ricordano a tutti l'importanza dellae del suo ruolo nella vita dei cittadini. Un tema che sarà fondamentale anche per affrontare con successo le tre tappe del Pnrr, del Giubileo e della candidatura ad Expo 2030.può vincere queste sfide se torna a realizzare progetti ambiziosi e se rimette finalmente al centro il rilancio delladella ...

