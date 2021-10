PSG | Mbappé in bilico | rinnovo o Real Madrid? Il rapporto con Neymar e Messi farà la differenza

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il futuro di Kylianal PSG è indi contratto o? La situazione In casa PSG, oltre al primo gol die alle parate di Donnarumma in Champions League, tiene sempre banco anche ildi contratto di Kylian; in scadenza il prossimo giugno. Sul talento francese c’è sempre in agguato il, che in estate si era visto rifiutare 180 milioni dai parigini. Il club della capitale, però, continua a trattare con l’entourage diper il. E, come riporta La Gazzetta dello Sport, la situazione non è certamente economica quanto professionale. Nella decisione del gioiello transalpino, infatti, potrebbe pesare tanto il ...