Nvidia GeForce RTX 3000: Nvidia e ASUS annunciano l'RTX DAY con centinaia di GPU disponibili (Di venerdì 1 ottobre 2021) Per l'intera giornata di sabato 2 ottobre, in vari punti vendita Mediaworld localizzati in diverse aree d'Italia, Nvidia e ASUS organizzano l'RTX Day in cui renderanno disponibili ai giocatori centinaia di schede video ASUS GeForce RTX Serie 30. I dettagli nel comunicato ufficiale: Questi prodotti permettono un livello grafico mai visto prima nei giochi supportati grazie ad esclusive tecnologie GeForce, come il Ray Tracing in tempo reale, che offre una illuminazione realistica delle scene di gioco simulando il comportamento fisico di luci ed ombre; Nvidia DLSS, che grazie all'Intelligenza Artificiale offre un aumento di prestazioni (FPS) senza sacrificare la qualità dell'immagine;

