Nuova rotta da Orio per Oslo-Gardermoen: con Flyr si vola dal 5 gennaio (Di venerdì 1 ottobre 2021) La compagnia aerea norvegese Flyr ha annunciato l’apertura del collegamento tra l’aeroporto di Oslo-Gardermoen e Milano Bergamo a partire dal 5 gennaio 2022. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 1 ottobre 2021) La compagnia aerea norvegeseha annunciato l’apertura del collegamento tra l’aeroporto die Milano Bergamo a partire dal 52022.

Ultime Notizie dalla rete : Nuova rotta Vueling lancia un nuovo volo tra Torino e Parigi Vueling annuncia una nuova rotta dall'Aeroporto di Torino per Parigi Orly con l'avvio della stagione invernale 2021/2022. Il collegamento annuale sarà operativo a partire dal 2 novembre 2021 ed effettuato due volte a ...

Cina, una nuova rotta collega Zhejiang a Liverpool The MediTelegraph Nuova rotta da Orio per Oslo-Gardermoen: con Flyr si vola dal 5 gennaio L’aeroporto di Milano Bergamo si appresta ad accogliere un’altra, nuova compagnia aerea. Si tratta di Flyr, vettore norvegese che opera con una flotta di tre Boeing 737-800 da 189 posti e ha la sua ...

Qatar Airways potenzia le rotte fra Doha e l’Egitto: dopo Il Cairo ecco i voli per Sharm e Luxor Qatar Airways investe in maniera decisa sul network di collegamenti operativi verso l'Egitto in vista della stagione invernale e dell'annunciata ripresa della domanda di viaggio.

