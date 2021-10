Mara Maionchi in diretta su FQMagazine: “Alessandro Cattelan? Non so se fosse pronto per una prima serata su RaiUno”. Poi smentisce: “Non sarò a Lol” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Mara Maionchi è stata ospite del talk Programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti in diretta sulle pagine Facebook del FattoQuotidiano.it e di FQMagazine. Una puntata da non perdere: dagli esordi a oggi (con il perché non rifarebbe mai X Factor) fino alla smentita di una notizia circolata in questi giorni: “Non sarò a Lol. Mi dispiace ma avevo già impegni e non avrei potuto fare tutto…”. E c’è modo anche di rispondere anche a uno spettatore che le chiede un parere sullo show di Alessandro Cattelan, Da Grande, andato in onda su RaiUno: “Penso che sia servito a lui e a chi lavora con lui…”. Quale consiglio ha dato Mara al suo ex ‘compagno di viaggio a XFactor?”? La talent scout ed ex discografica sarà tra le protagoniste in giuria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021)è stata ospite del talk Programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti insulle pagine Facebook del FattoQuotidiano.it e di. Una puntata da non perdere: dagli esordi a oggi (con il perché non rifarebbe mai X Factor) fino alla smentita di una notizia circolata in questi giorni: “Nona Lol. Mi dispiace ma avevo già impegni e non avrei potuto fare tutto…”. E c’è modo anche di rispondere anche a uno spettatore che le chiede un parere sullo show di, Da Grande, andato in onda su: “Penso che sia servito a lui e a chi lavora con lui…”. Quale consiglio ha datoal suo ex ‘compagno di viaggio a XFactor?”? La talent scout ed ex discografica sarà tra le protagoniste in giuria ...

Advertising

Sabitzeriano : @_Xene__ @sigdominic @belottiano @SamueleEsse @giovaknd @JoviAcm @ilTheo @brvzovic @alicehernavdez Fatto fare un as… - Raffipaffy : L ho letto con la voce di mara maionchi Cmq divina - itselits : Lo abbiamo letto con la voce di Mara maionchi? Lo abbiamo letto con la voce di Mara maionchi - SergioTotaro : @Stefanialove_of Bene, brava, complimenti, ma per me è no. Mi ricorda Mara Maionchi. ?? - antichrvist : nessuno: mara maionchi: -