Insurgency | Sandstorm porta la guerra anche su console

(Di venerdì 1 ottobre 2021), l'FPS accolto molto positivamente su PC,oggi la sua iper realistica interpretazione del moderno combattimento militaresullePlaystation 4 e Xbox One. Competi in PvP o fai amicizia in co-op attraverso ambientazioni urbane, passando da un obiettivo all'altro e sperimentando la brutalità dell'azione tattica letale che ha resoun FPS molto apprezzato. Diamo un'occhiata al comunicato ufficiale e al trailer di lancio: Partecipa a intensi scontri a fuoco moderni nell'FPS cooperativo tattico definitivo! Leggi altro...

Focus Home Interactive insieme a New World hanno recentemente svelato qualche informazioni sulle versioni console di, titolo già disponibile sul PC dal 2018. Secondo quanto annunciato da entrambe le compagnie, finalmente conosciamo la data d'uscita su PlayStation 4 e Xbox One , fissata per la ...