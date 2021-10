I rom ringraziano la Raggi per la mancetta: “E’ buona, ci dà le case popolari” (Video) (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott — Chi pensa che Virginia Raggi sia sostenuta da un’esigua sacca di irriducibili grillini con le fette di prosciutto sugli occhi sbaglia: a quanto pare il primo cittadino della Capitale può vantare anche il sostegno della comunità rom, di cui ha guadagnato stima e simpatia perché, a detta degli stessi nomadi, «ci dà le case popolari». Lo ha rivelato una donna rom nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio e andata in onda ieri sera su Rete 4. Raggi la paladina dei rom: “Ci dà le case popolari” Intervistata in una zona periferica della Capitale, la donna rivolge la propria accusa a sindaci e politici. «Non mi danno lavoro», si lamenta. E quindi cosa fa la nostra signora rom? «Per questo rubo, io non sono onesta, rubo per mantenermi». per lo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma, 1 ott — Chi pensa che Virginiasia sostenuta da un’esigua sacca di irriducibili grillini con le fette di prosciutto sugli occhi sbaglia: a quanto pare il primo cittadino della Capitale può vantare anche il sostegno della comunità rom, di cui ha guadagnato stima e simpatia perché, a detta degli stessi nomadi, «ci dà le». Lo ha rivelato una donna rom nel corso della trasmissione Dritto e Rovescio condotta da Paolo Del Debbio e andata in onda ieri sera su Rete 4.la paladina dei rom: “Ci dà le” Intervistata in una zona periferica della Capitale, la donna rivolge la propria accusa a sindaci e politici. «Non mi danno lavoro», si lamenta. E quindi cosa fa la nostra signora rom? «Per questo rubo, io non sono onesta, rubo per mantenermi». per lo ...

