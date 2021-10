I miei 26 anni, quelli di Saviano e la scoperta che no, non siamo tutti uguali (Di venerdì 1 ottobre 2021) A ventisei anni piangevo tutti i giorni. Per niente di rilevante: lavoravo per uno che mi trattava malissimo. Trattava malissimo tutti, ma gli altri piccoli indiani vivevano chi coi genitori, chi con un marito: alla fine restammo in due, i due che dovevano fatturare per pagare l’affitto, e ormai per quel palinsesto lì non avevamo alternative. Oggi che la gerarchia dei traumi è così appiattita che quello che ti fischia per strada e quello che ti accoltella pari sono, i miei ventisei anni sono tali e quali a quelli di Roberto Saviano. E invece non è tutto uguale, come ha ricordato proprio Saviano ieri sul Corriere, ricordandoci che è da quando aveva ventisei anni che fa quella vita di merda di cui ci dimentichiamo quando alziamo gli ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 ottobre 2021) A ventiseipiangevoi giorni. Per niente di rilevante: lavoravo per uno che mi trattava malissimo. Trattava malissimo, ma gli altri piccoli indiani vivevano chi coi genitori, chi con un marito: alla fine restammo in due, i due che dovevano fatturare per pagare l’affitto, e ormai per quel palinsesto lì non avevamo alternative. Oggi che la gerarchia dei traumi è così appiattita che quello che ti fischia per strada e quello che ti accoltella pari sono, iventiseisono tali e quali adi Roberto. E invece non è tutto uguale, come ha ricordato proprioieri sul Corriere, ricordandoci che è da quando aveva ventiseiche fa quella vita di merda di cui ci dimentichiamo quando alziamo gli ...

