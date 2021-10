È libero uno degli attentatori della Rambla di Barcellona del 2017 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il terrorista Said Ben Iazza, condannato a otto anni di reclusione per aver collaborato nella preparazione dell'attentato sulla Rambla di Barcellona il 17 agosto 2017 (15 morti a Barcellona, 1 a Cambrils oltre a 130 feriti) ora è un uomo libero. Il tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional gli ha concesso la libertà provvisoria. Si tratta di una misura obbligata visto che Ben Iazza ha presentato ricorso contro la condanna e nel frattempo ha scontato il periodo massimo di carcere preventivo previsto dalla legge spagnola che è pari a quattro anni. Oltre a Ben Iazza sono stati condannati rispettivamente a 46 e 53 anni di prigione Driss Oukabir e Mohamed Houli Chemlal per ‹‹appartenenza a un'organizzazione terroristica, possesso, stoccaggio o fabbricazione di sostanze o dispositivi esplosivi e ... Leggi su panorama (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il terrorista Said Ben Iazza, condannato a otto anni di reclusione per aver collaborato nella preparazione dell'attentato sulladiil 17 agosto(15 morti a, 1 a Cambrils oltre a 130 feriti) ora è un uomo. Il tribunale spagnolo dell'Audiencia Nacional gli ha concesso la libertà provvisoria. Si tratta di una misura obbligata visto che Ben Iazza ha presentato ricorso contro la condanna e nel frattempo ha scontato il periodo massimo di carcere preventivo previsto dalla legge spagnola che è pari a quattro anni. Oltre a Ben Iazza sono stati condannati rispettivamente a 46 e 53 anni di prigione Driss Oukabir e Mohamed Houli Chemlal per ‹‹appartenenza a un'organizzazione terroristica, possesso, stoccaggio o fabbricazione di sostanze o dispositivi esplosivi e ...

