Daimler | spin-off divisione Truck entro fine 2021 Cambio nome in Mercedes-Benz

, produttore tedesco di automobili e di mezzi di trasporto per l'impiego militare e civile, ha confermato che il previsto- off della divisione Truck avverrà entro la fine del 2021, con ...In occasione dell'assemblea generale straordinaria virtuale di oggi,"sta ponendo le basi per un riallineamento storico dell'azienda. Il previsto- off diTruck entro la fine del 2021 segnera' in due la storia di successo diAG: con la prevista quotazione diTruck Holding AG alla Borsa di Francoforte, gli azionisti ...(Teleborsa) - Daimler, produttore tedesco di automobili e di mezzi di trasporto per l'impiego militare e civile, ha confermato che il previsto spin-off della divisione Truck avverrà entro la fine del ...L'organigramma di Daimler Truck Group, prossimo all'indipendenza, si amplia con due nuove figure nel dipartimento finanziario.