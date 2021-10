Cuadrado: «Vengo dalla povertà, senza Dio non sarei nessuno. Il talento non basta, va coltivato col lavoro» (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Stampa intervista Juan Cuadrado, centrocampista della Juventus e della Colombia. «Ai giovani della Juventus cerco di trasmettere allegria: a volte siamo troppo tesi, per me la vita è felicità. Che non vuol dire essere giocherelloni o superficiali, le risate non rubano concentrazione: chi ha il mio carattere può essere frainteso, a me capitò a Udine con Guidolin». Il successo sul Chelsea dà alla squadra una nuova consapevolezza, dice, «ma dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare a lavorare». E sulla vittoria: «Magari non avremo giocato il miglior calcio, ma, ripeto, siamo stati squadra. E conta il risultato». Su Allegri: «Mi conosce, sa dove mi trovo meglio. Ma sa anche che metto davanti la squadra e comunque l’importante è giocare, perciò sono disposto a ricoprire qualsiasi posizione». Anche con Sarri e Pirlo era intoccabile. «Non sempre. Con Sarri all’inizio ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 ottobre 2021) La Stampa intervista Juan, centrocampista della Juventus e della Colombia. «Ai giovani della Juventus cerco di trasmettere allegria: a volte siamo troppo tesi, per me la vita è felicità. Che non vuol dire essere giocherelloni o superficiali, le risate non rubano concentrazione: chi ha il mio carattere può essere frainteso, a me capitò a Udine con Guidolin». Il successo sul Chelsea dà alla squadra una nuova consapevolezza, dice, «ma dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare a lavorare». E sulla vittoria: «Magari non avremo giocato il miglior calcio, ma, ripeto, siamo stati squadra. E conta il risultato». Su Allegri: «Mi conosce, sa dove mi trovo meglio. Ma sa anche che metto davanti la squadra e comunque l’importante è giocare, perciò sono disposto a ricoprire qualsiasi posizione». Anche con Sarri e Pirlo era intoccabile. «Non sempre. Con Sarri all’inizio ...

