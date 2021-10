CorSport | Mario Rui demolisce la sicurezza del Napoli | deve essere un raptus o una sciocchezza

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il Corriere dello Sport commenta il tragico errore diRui, che ha portato alla sua espulsione e al tracollo delcontro lo Spartak in Europa League. “C’è un monologo e pare dial Bolshoi, perché ildanza intorno a Fabian, si gode Elmas che attacca gli spazi, esibisce veroniche nelle uscite e (forse) non ha neppure sprecato una goccia di sudore, avendo soffocato lo Spartak con una pressione autorevole e unacheRui. Perché in un attimo,uno una, il portoghese si avventa sulla tibia di Moses e costringe ila disegnare un’altra partita”. L'articolo ilsta.

Sulscrive che aver costruito un Napoli così potente davanti e fragile in difesa è un ... Perché se in parte è vero che a condannare il Napoli è stata l'espulsione diRui, Barbano ...L'arbitro è dovuto ricorrere al Var per vedere il fallo diRui, anche se avrebbe potuto vederlo dal campo. Ridicolo il rigore dato allo Spartak, sul quale anche è stato decisivo il Var.Un disastro su tutta la linea, la direzione dell'arbitro Kruzliak in Napoli-Spartak secondo il giudizio del Corriere dello Sport. Al fischietto slovacco.Due OFR, un cartellino giallo ogni due falli e due rossi, e in mezzo una miriade di decisioni sbagliate. Il primo fallo di Caufriez su Osimhen era da rosso ...