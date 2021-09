Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2021 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 30 settembre 2021)DEL 30 SETTEMBREORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1-NAPOLI SEGNALATA PIOGGIA TRA COLLEFERRO E CEPRANO, UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA, QUINDI, PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; E IL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI TRA LE USCITE CASSIA E SALARIA E PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA, PIU’ AVANTI UN INCIDENTE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA; CI SPOSTIAMO IN ESTERNA, DOVE CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ...