Sanità | direttore neurologia di Careggi in comitato farmaci Ema

Luca Massacesi, professore ordinario di neurologia dell'Università di Firenze e direttore della neurologia 2 dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, è stato nominato membro dello Scientific Advisory Board Neurology dell'European Medicine Agency (EMA). L'incarico è stato conferito al neurologo di Careggi, già membro dello stesso comitato dal 2009, con una selezione pubblica europea

