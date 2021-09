Nuovo Pei, usare la modulistica precedente e riadattarla con nuove sezioni (Di giovedì 30 settembre 2021) Per quanto riguarda le istruzioni operative, il Ministero dice che si deve adottare la modulistica che si è adoperato fino ad oggi, però, riadattarla a quello che viene esplicitato dal decreto 66/17. Dunque dobbiamo aggiungere delle sezioni che riguardano il profilo bio-psico-sociale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 settembre 2021) Per quanto riguarda le istruzioni operative, il Ministero dice che si deve adottare lache si è adoperato fino ad oggi, però,a quello che viene esplicitato dal decreto 66/17. Dunque dobbiamo aggiungere delleche riguardano il profilo bio-psico-sociale. L'articolo .

