Nicolas Sarkozy condannato a un anno, avrà il braccialetto elettronico (Di giovedì 30 settembre 2021) Nicolas Sarkozy, presidente della Repubblica francese dal 2007 al 2012, è stato condannato ad un anno di carcere, senza condizionale, per il caso delle fatture false ‘Bygmalion’. L’ex capo di Stato, non presente in aula per il verdetto, è stato riconosciuto colpevole per finanziamento illegale della sua campagna elettorale del 2012, quella per le elezioni presidenziali poi perse contro Francois Hollande. Per Caroline Viguier, la presidente del tribunale parigino che ha emesso la sentenza, i fatti addebitati sono “di una gravità senza precedenti”. Sarkozy, insieme con altri 14 imputati, ha “proseguito l’organizzazione di comizi, consentito nuove prestazioni, disposto spese e volontariamente omesso, in qualità di candidato, di esercitare un controllo sulle uscite”. Sarkozy, 66 anni, non ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 30 settembre 2021), presidente della Repubblica francese dal 2007 al 2012, è statoad undi carcere, senza condizionale, per il caso delle fatture false ‘Bygmalion’. L’ex capo di Stato, non presente in aula per il verdetto, è stato riconosciuto colpevole per finanziamento illegale della sua campagna elettorale del 2012, quella per le elezioni presidenziali poi perse contro Francois Hollande. Per Caroline Viguier, la presidente del tribunale parigino che ha emesso la sentenza, i fatti addebitati sono “di una gravità senza precedenti”., insieme con altri 14 imputati, ha “proseguito l’organizzazione di comizi, consentito nuove prestazioni, disposto spese e volontariamente omesso, in qualità di candidato, di esercitare un controllo sulle uscite”., 66 anni, non ...

Advertising

fattoquotidiano : Finanziamenti illegali alla campagna elettorale: condannato l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy per il caso de… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? L'ex presidente francese Nicolas #Sarkozy è stato condannato a un anno di carcere senza condizionale per 'finanziamento ille… - Rog_2 : RT @ultimenotizie: L'ex presidente francese, Nicolas #Sarkozy, è stato condannato oggi da un tribunale a Parigi per finanziamenti illegali… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Nicolas Sarkozy condannato a un anno di carcere senza condizionale Nicolas S… - ultimenotizie : L'ex presidente francese, Nicolas #Sarkozy, è stato condannato oggi da un tribunale a Parigi per finanziamenti ille… -