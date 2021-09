Lukaku, confermato il tabù Juventus: Bonucci e De Ligt lo frenano (Di giovedì 30 settembre 2021) Quando vede bianconero Romelu Lukaku si trasforma, in negativo. Il centravanti belga già con l’Inter non è mai riuscito a segnare su azione alla Juve, l’unico gol nei cinque precedenti è arrivato su calcio di rigore lo scorso maggio, ieri ha confermato questa tendenza. Anche con il Chelsea Romelu non è riuscito ad incidere, sciupando una ghiotta opportunità sul finale di gara. Gran merito va dato anche alla fase difensiva bianconera con Bonucci e De Ligt che hanno ben limitato l’attaccante. Foto: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 30 settembre 2021) Quando vede bianconero Romelusi trasforma, in negativo. Il centravanti belga già con l’Inter non è mai riuscito a segnare su azione alla Juve, l’unico gol nei cinque precedenti è arrivato su calcio di rigore lo scorso maggio, ieri haquesta tendenza. Anche con il Chelsea Romelu non è riuscito ad incidere, sciupando una ghiotta opportunità sul finale di gara. Gran merito va dato anche alla fase difensiva bianconera cone Deche hanno ben limitato l’attaccante. Foto: Twitter Champions L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

