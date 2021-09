L’ex simbolo dell’accoglienza Mimmo Lucano condannato a 13 anni e due mesi di carcere (Di giovedì 30 settembre 2021) Locri, 30 set – L’ex simbolo dell’accoglienza ed ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi di carcere per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. E per illeciti in relazione ai progetti di accoglienza agli immigrati. Una condanna molto più dura peraltro di quanto chiesto dalla procura di Locri. Come è noto, Mimmo Lucano nel 2018 è stato indagato per il sistema criminale di sfruttamento degli immigrati che c’era dietro il “paese dell’accoglienza”. Lucano era sotto processo anche per abuso d’ufficio, truffa, falsità ideologica, turbativa d’asta, peculato e malversazione a danno dello Stato. Per L’ex sindaco di Riace ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 settembre 2021) Locri, 30 set –ed ex sindaco di Riaceè statoa 13e duediper favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. E per illeciti in relazione ai progetti di accoglienza agli immigrati. Una condanna molto più dura peraltro di quanto chiesto dalla procura di Locri. Come è noto,nel 2018 è stato indagato per il sistema criminale di sfruttamento degli immigrati che c’era dietro il “paese”.era sotto processo anche per abuso d’ufficio, truffa, falsità ideologica, turbativa d’asta, peculato e malversazione a danno dello Stato. Persindaco di Riace ...

