Le notti di Salem | John Benjamin Hickey nell' horror tratto dal romanzo di Stephen King

(Di venerdì 1 ottobre 2021) L'attoreè entrato a far parte del cast del film Ledi, il nuovo progettodal libro di. Lediha trovato un altro dei suoi protagonisti:farà infatti parte del cast del nuovo filmdaldi. Il progetto riporterà sugli schermi la storia ambientata nel 1975,a città di Jeru's Lot, dove uno scrittore torna dopo aver trascorso degli anni distante dalla comunità in cui è cresciuto. Nel film's Lot l'attore...

Advertising

MartianLobotomy : RT @oredorrore: Le notti di Salem, nota anche con il titolo originale inglese di Salem’s Lot, è una miniserie televisiva del 1979 diretta d… - alexarmuzzi : RT @oredorrore: Le notti di Salem, nota anche con il titolo originale inglese di Salem’s Lot, è una miniserie televisiva del 1979 diretta d… - oredorrore : Le notti di Salem, nota anche con il titolo originale inglese di Salem’s Lot, è una miniserie televisiva del 1979 d… - sahngria : @sofias243 ho volutamente saltato 'Dio di Illusioni' perché sarebbe stato super cliché?? poi, ogni libro di Stephen… - novdic600 : #MidnightMass somiglia molto alle notti di salem -

Ultime Notizie dalla rete : notti Salem

Movieplayer.it

A parlare è il diabolico Barlow, il vampiro protagonista del romanzo di Stephen King 'Ledi', in un messaggio registrato che lascia agli intrepidi cacciatori suoi nemici; qui in ...Da padre saggio, Georgesapprova, meravigliandosi dell'energia sconfinata che suo figlio impiega nel suo lavoro, trascorrendoinsonni per evadere grandi ordini e presente fin dalle sette ...L'attore John Benjamin Hickey è entrato a far parte del cast del film Le notti di Salem, il nuovo progetto tratto dal libro di Stephen King. Le notti di Salem ha trovato un altro dei suoi protagonisti ...Il 24enne Antonios Salem è alla guida di una azienda leader nella produzione di candele, con un mercato in espansione. Con i primi soldi messi da parte per l’auto ha comprato un macc ...