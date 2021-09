Lamborghini - Un film porta la Countach nella storia dell'auto americana (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo essere stata esposta per qualche giorno in una teca di cristallo al National Mall di Washington D.C., la Lamborghini Countach LP 400 S del 1979, telaio numero 1121112, sarà custodita per sempre, seppur in formato digitale (scannerizzazione in 3D e copia di tutti i documenti che la riguardano) nella Biblioteca del Congresso, la più antica istituzione culturale degli Stati Uniti. La corsa più pazza d'America. A far guadagnare alla Countach l'onore di essere la trentesima auto a entrare nel National historic vehicle register è aver vinto, seppur nella finzione cinematografica, The Cannonball Run, ovvero aver incarnato il mito della velocità proibita negli Stati Uniti delle 55 miglia all'ora. Il film del 1981 s'ispira infatti molto ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 settembre 2021) Dopo essere stata esposta per qualche giorno in una teca di cristallo al National Mall di Washington D.C., laLP 400 S del 1979, telaio numero 1121112, sarà custodita per sempre, seppur in formato digitale (scannerizzazione in 3D e copia di tutti i documenti che la riguardano)Biblioteca del Congresso, la più antica istituzione culturale degli Stati Uniti. La corsa più pazza d'America. A far guadagnare allal'onore di essere la trentesimaa entrare nel National historic vehicle register è aver vinto, seppurfinzione cinematografica, The Cannonball Run, ovvero aver incarnato il mitoa velocità proibita negli Stati Unitie 55 miglia all'ora. Ildel 1981 s'ispira infatti molto ...

