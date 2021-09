Incidente sul lavoro Arezzo: operaio travolto da un carrello carico (Di giovedì 30 settembre 2021) Arezzo, 30 settembre 2021 - Incidente sul lavoro questa mattina alle 11 circa nella zona industriale di Monte San Savino. Un operaio di 34 anni è stato travolto da un carrello carico di pannelli di ... Leggi su lanazione (Di giovedì 30 settembre 2021), 30 settembre 2021 -sulquesta mattina alle 11 circa nella zona industriale di Monte San Savino. Undi 34 anni è statoda undi pannelli di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 22 anni è morto e altri tre sono rimasti feriti in un incidente avvenuto all'alba su Lungotevere Aven… - fisco24_info : Incidente sul lavoro nel reggiano, operaio cade da impalcatura e muore: Il 56enne era impegnato in lavori di manute… - lifestyleblogit : Incidente sul lavoro nel reggiano, operaio cade da impalcatura e muore - - italiaserait : Incidente sul lavoro nel reggiano, operaio cade da impalcatura e muore - RaRobyscorpione : RT @Radio1Rai: ?? Incidente sul #lavoro in provincia di Reggio Emilia. Un operaio edile di 56 anni è morto cadendo da un’impalcatura https:/… -